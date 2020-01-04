Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Gün batımında kuşların dansı mest etti

Gün batımında kuşların dansı mest etti

Gün batımı

Gökyüzü Irak 

-Kuşlardan görüntü
-Yoğun trafik

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da yoğun trafikte takılı kalan vatandaşlar gün batımında kızıllaşan gökyüzündeki kuşların dansıyla eşsiz görüntülere tanıklık etti. Akşam saatlerinde yoğun trafiğin olduğu İstanbul’da vatandaşlar adeta güneşi uğurlarcasına uçan kuşların ve gün batımının oluşturduğu görüntülere tanıklık etti. Güneşin batmaya başlamasıyla birlikte kızıllaşan gökyüzünde kuşların sürü halinde uçması ortaya hayran bırakan görüntüler çıkardı. Yağlı tablo gibi görünen gökyüzü kartpostallık görüntüler oluştururken görenleri mest etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı