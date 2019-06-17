Gün batımında Galata Kulesi’nde oluşan eşsiz manzara havadan görüntülendi

-Galata kulesinin görüntüsü



( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- İstanbul’un sembol yapılarından Galata Kulesi’nde, kızıla bürünen gökyüzüyle oluşan eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi. Gün batımında oluşan eşsiz manzara eşliğinde Galata Kulesi havadan görüntülendi. Kızıla bürünen güneş, yüzünü güçlükle bulutların arasından göstermesi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökyüzüyle adeta bütünleşen haliç kırmızıya büründü. Birçok fotoğraf sanatçısı o anları Galata kulesinden görüntüledi. Galata kulesinin en üstünde duran bir kuş ise ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu. Havadan çekilen gün batımı görüntüleri izleyenleri kendine hayran bıraktı.

