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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gümüşhanespor'da Ziya Doğan dönemi - GÜMÜŞHANE

Gümüşhanespor'da Ziya Doğan dönemi - GÜMÜŞHANE

- Ziya Doğan'ın sözleşmeyi imzalaması - Gümüşhane spor Kulübü Başkanı İsmet Çakmak'ın açıklaması - Ziya Doğan açıklama Gümüşhane spor'da Ziya Doğan dönemi - Tecrübeli teknik adam, Gümüşhane spor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı - Teknik Direktör Doğan: - "Her gittiğim yerde büyük tazminatlara imza attım ama burası benim memleketim. Ne zaman ne kadar tutarsa tutarlar. Ne zaman gönderirlerse giderim"GÜMÜŞHANE (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhane spor, tecrübeli teknik direktör Ziya Doğan ile 2 yıllığına sözleşme imzaladı.Tekke köyündeki kulüp binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Gümüşhane spor Kulübü Başkanı İsmet Çakmak, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bu sezon dördüncü kez teknik adam değişikliğine gitmek zorunda kaldıklarına işaret etti.Çakmak, tecrübeli teknik direktör olarak Ziya Doğan ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, kendisine olan güvenlerini dile getirdi.Ziya Doğan ise Gümüşhane spor'a hizmet edecek olmanın sevincini yaşadığını ifade ederek, hiçbir şart ve koşul öne sürmeden imza attığını söyledi.

- "Beni paracı diye kimse tanıtamaz""Her gittiğim yerde büyük tazminatlara imza attım ama burası benim memleketim. Ne zaman, ne kadar tutarsa tutarlar. Ne zaman gönderirlerse giderim." diyen Doğan, şunları kaydetti:"Burası benim bir parçam. Duygularımı anlatamam. Çok zorluklar yaşayarak buradan çıkan bir insanım. Yokluğu da varlığı da çok iyi bilirim. Gümüşhane halkının Gümüşhane spor'a ihtiyacı var. Hep beraber buna destek olalım. Gümüşhane olarak niye Süper Lig'de oynamayalım? Doğru hamleler yapıp doğru düşünürsek, bu ilgi ve alakayla çok kısa süre içerisinde bu takım Süper Lig'e çıkar. Ben buraya gelirken bana gösterilen ilgi benim maddi konuda hiçbir şey konuşmamı gerektirmezdi, konuşmadım. Çok çalışıp az konuşacağız. Beni paracı diye kimse tanıtamaz. Ben buradayım ya en büyük servet Gümüşhane 'de olmak."

İmza Töreni Teknik Direktör Düşünür Rektör 

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