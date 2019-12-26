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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gümüşhaneli öğrenciler İstanbul'u gezdi - İSTANBUL

Gümüşhaneli öğrenciler İstanbul'u gezdi - İSTANBUL

- Sultanahmet Meydanı'nı, Çamlıca Tepesi'ni ve Miniatürk'ü gezmelerinden görüntüler - Öğrencilerin boğaz turundan görüntüler - Öğrencilerim martılara simit atmasıGümüşhaneli öğrenciler İstanbul 'u gezdiİSTANBUL (AA) - Gümüşhaneli öğrenciler, Gümüşhane Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen "Geleceğe Yolculuk" projesi kapsamında İstanbul 'u gezdi.Ortaokul son sınıf öğrencilerinden oluşan 300 kişilik grup, iki günlük programda Sultanahmet Meydanı'nı, Çamlıca Tepesi'ni ve Miniatürk'ü gezdikten sonra Üsküdar Belediyesinin Valide Sultan Gemisi'yle boğaz turu yaptı.Bugüne kadar televizyondan gördükleri yerleri bizzat tanıma fırsatı yakalayan çocuklar, yaşadıkları keyifli anları cep telefonuyla kaydetti.
Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Vahit Olgun, açıklamasında, çocukların hayallerini gerçekleştirdiklerini belirterek, sırada Çanakkale gezisi olduğunu aktardı.

Televizyon Akkale Cep Telefonu Öğrenciler Boğaz Turu 

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