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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gümüşhane’yi yağmur ve dolu vurdu

Gümüşhane’yi yağmur ve dolu vurdu

Su taşkınları

Dolu Yağışı 

-Araçların sular içinde gitmesi
-Yağıştan detay

( GÜMÜŞHANE -HD)- Yollar dereye dönüşürken çok sayıda dükkanı su bastı- 45 dakikada metrekareye 19 kilogram yağmur düştü GÜMÜŞHANE

- Gümüşhane’de bugün akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı nedeniyle kent merkezinde kısa sürede yollar dereye döndü, dükkanları su bastı. Başbakan Binali Yıldırım’ın mitingini tamamlayıp il merkezinden ayrılmasının ardından başlayan mevzi yağmur il merkezi ve bazı köylerde etkili olurken, zamana zaman gerçekleşen dolu yağışının da etkili olmasıyla yollar dereye dönüştü. Meteoroloji’nin mevzi sağanak uyarısı yaptığı Gümüşhane’de tam uyarı saatlerinde gerçekleşen yağışın ardından Başbakan Yıldırım’ın mitingi için dik rampalara yerleştirilen bariyerler devrilirken, esnaflar su basan dükkanlarını korumak için büyük çaba gösterdi. Sosyal medyada çok sayıda fotoğraf ve videonun paylaşıldığı yağış sırasında dolu yağışının nohut büyüklüğünde gerçekleştiği ve bazı bölgelerde ciddi zararlara ve yolların bembeyaz olmasına neden olduğu gözlendi. İl merkezinde 45 dakika boyunca etkili olan yağışın metrekareye 19,3 kilogram olarak gerçekleştiği öğrenildi.
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