Gümüşhane Yeni Şehir Stadyumu'nda Çocuk Oyunları Şenliği

-Vali ve Spor Müdürünün çocukları ziyareti ve izlemeleri

-Vali Kamuran Taşbilek röportaj



( GÜMÜŞHANE )- Yıllardır sadece futbol maçlarında kullanılan stadyum çocuk cıvıltısıyla doldu GÜMÜŞHANE



- Gümüşhane’de yıllardır sadece futbol maçlarında kullanılan Yeni Şehir Stadyumu'nda düzenlenen çocuk oyunları şenliğinde stadyum çocuk sesleriyle inledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları kapsamında 2 gün boyunca devam edecek olan ve yalnızca il merkezindeki ilkokul öğrencilerinin katıldığı çocuk oyunları şenliği başladı.

Yeni Şehir Stadyumunda şenlik havasında geçen etkinlikte çocuklar spor uzmanları eşliğinde geleneksel oyunlar, mendil kapmaca, el değdirerek bayrak koşusu, top yuvarlama oyunu, çocuk atletizm oyunları oynarken, serbest zaman etkinliği olarak da stadyum kenarında kurulu trambolin ve şişme kaydırakta gönüllerince eğleniyor. Etkinlikte Gümüşhane Gençlik Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de stant açarak çocuklara bilgilendirici broşür ve çeşitli hediyelere dağıtıyor. Etkinliğe katılarak çocuklarla, spor uzmanlarıyla ve velileriyle bir süre sohbet eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, tüm parkurları tek tek ziyaret ederek çocukları izledi. Gazetecilere yaptığı açıklamada çocukların okul döneminin son günlerinde hem spor yaparak birlik ve beraberlik içinde eğlenmesi hem de çocukları spora, spor etkinliklerine yönlendirmek amacıyla güzel bir ortam oluşturarak etkinliği düzenlediklerini belirten Vali Taşbilek, “Bu etkinliğimize çok sayıda çocuğumuz katılıyor. Güzel bir etkinlik olduğu kanaatindeyim. İnşallah çocuklarımız da mutlu olmuştur. Bu etkinliklerin devamını zaman içinde yapmayı düşünüyoruz. Okullarımızda da Spor Gümüşhane ve Spor Türkiye projeleri kapsamında özel projelerimiz olacak. Çocuklarımızın sporla bütünleşik bir çerçevede, spor yapar halde olmaları en büyük arzumuz. Bakanlığımızın da temel amacı Spor Türkiye projesi kapsamında bu yönde. Bu çerçevede çocuklarımızı spora dahil etmek, obeziteden uzaklaştırmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek en büyük amacımız” dedi.



