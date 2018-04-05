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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gümüşhane'deki terör operasyonu - Gümüşhane Valisi Memiş

Gümüşhane'deki terör operasyonu - Gümüşhane Valisi Memiş

- Gümüşhane 'deki terör operasyonu - Operasyon bölgesinden helikopter detayı - Gümüşhane Valisi Okay Memiş'in açıklamaları Gümüşhane 'deki terör operasyonu - Gümüşhane Valisi Memiş: - "Şu anda operasyonumuz sürüyor. İki askerimiz ayağından hafifçe yaralandılar. Hiçbir şekilde hayati tehlikeleri yok"GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Özkürtün beldesi kırsalında bir grup teröristle yaşanan sıcak temasa ilişkin, "Şu anda operasyonumuz sürüyor. İki askerimiz ayağından hafifçe yaralandılar. Hiçbir şekilde hayati tehlikeleri yok." dedi.
Vali Memiş, beraberindekilerle geldiği Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı'nda, kırsalda yürütülen operasyona ilişkin yetkililerden bilgi almasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün saat 14.30 sıralarında uzun süredir takip edilen Karadeniz bölgesindeki sayıları çok az olan terörist unsurlarla sıcak temas sağlandığını hatırlattı.Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerinin kış üstlenmesinden çıkacak olan ve Afrin operasyonuyla büyük hezimete uğrayan terör örgütünün Türkiye’nin her yerinde eylem yapabileceği istihbaratı ve bilgisini değerlendirerek uzun süredir arazide olduğunu bildiren Memiş, şöyle devam etti:Uzun sürede bölgede hem Jandarma hem de Emniyet unsurlarımız arazide olduğu için Allah’a hamd olsun yapılan önemli istihbari çalışmalar neticesinde bugün itibariyle sıcak temas sağlandı. İki askerimiz ayağından hafifçe yaralandılar. Hiçbir şekilde hayati tehlikeleri yok.Bu çocuklarımız birebir çatışmaya giren askerlerimiz. Onlar şu anda Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Orada her türlü müdahale kendilerine yapılacak." - "Asla bu dağları onlara bırakamayız, bırakmayacağız da"Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bilgi verdiğini aktaran Memiş, şunları söyledi:"Kendileri her zaman olduğu gibi bu operasyonda da bizim yanımızdalar. Bütün takviye güçler ve ekiplerimizle beraber yanımızda olduklarını ifade ettiler. Bu dağlar Gümüşhane lilerin. Bu dağlarda biz sayıları ne olursa olsun terörist değil vatandaşlarımızın gezmesini istiyoruz. Asla bu dağları onlara bırakamayız, bırakmayacağız da. Bu yaylalar, bu güzellikler bizim adeta yalancı cennet gibi gördüğümüz turizm destinasyonlarımız. Onun için vatandaşlarımız hiç endişe etmesin, müsterih olsunlar. Sayıları çok az olan bu terörist unsurları en kısa sürede bertaraf etmek azminde ve kararlılığındayız."

Çatışma Sayılar Terör Operasyonu Terör Örgütü Helikopter 

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