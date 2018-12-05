Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gümüşhane’de şüpheli çanta paniği Haberi

Gümüşhane’de şüpheli çanta paniği Haberi

Patlama anı

Otobüs Durağı Bomba İmha Uzmanı Güvenlik Güçleri Bomba İmha Uzmanları Şüpheli Çanta 

-şüpheli çanta
-bomba imha ekibinin hazırlanması
-uyarılar yapılması
-çantadan çıkan malzemeler
-trafikten detaylar
-detaylar

( GÜMÜŞHANE ) -Şüpheli çantadan elbise ve oyuncak çıktı GÜMÜŞHANE

- Gümüşhane’de klimalı otobüs durağında unutulan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı. Çantadan oyuncak ve elbise çıktı. Gümüşhane-Bayburt transit karayolu üzerinde Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde bulunan klimalı durakta bankın üzerinde çanta gören vatandaşlar durumdan güvenlik güçlerini haberdar etti. Olay yerine gelen Emniyet ekipleri durağın etrafındaki alana güvenlik şeridi çekerek karayolunu yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanları gerekli incelemeleri yaptıktan sonra çantayı fünyeyle patlatmaya karar verdi. Vatandaşların alandan uzaklaştırılması, kamu kurumu ve diğer binalara giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı şüpheli pakette inceleme yaptıktan sonra fünye ile patlattı. Patlatma sırasında yan binalarda cam ve balkonlardan meraklı gözlerle olayı izlemek isteyen vatandaşları emniyet güçleri uyararak içeriye girmesini sağlarken, bölgede bulunun polis otolarının megafonundan yapılan “kontrollü patlatma” uyarısının ardından büyük bir gürültüyle patlatma gerçekleşti. Klimalı durağa zarar vermeyen patlatmanın ardından çantanın içerisinden elbise ve oyuncak çıkarken, yaklaşık 30 dakika boyunca trafik ve yaya geçişine kapatılan bölgede trafik akışı patlatmanın ardından normale döndü.
İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı