Gümüşhane’de şüpheli çanta paniği Haberi

-şüpheli çanta

-bomba imha ekibinin hazırlanması

-uyarılar yapılması

-çantadan çıkan malzemeler

-trafikten detaylar

-detaylar



( GÜMÜŞHANE ) -Şüpheli çantadan elbise ve oyuncak çıktı GÜMÜŞHANE



- Gümüşhane’de klimalı otobüs durağında unutulan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı. Çantadan oyuncak ve elbise çıktı. Gümüşhane-Bayburt transit karayolu üzerinde Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde bulunan klimalı durakta bankın üzerinde çanta gören vatandaşlar durumdan güvenlik güçlerini haberdar etti. Olay yerine gelen Emniyet ekipleri durağın etrafındaki alana güvenlik şeridi çekerek karayolunu yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanları gerekli incelemeleri yaptıktan sonra çantayı fünyeyle patlatmaya karar verdi. Vatandaşların alandan uzaklaştırılması, kamu kurumu ve diğer binalara giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı şüpheli pakette inceleme yaptıktan sonra fünye ile patlattı. Patlatma sırasında yan binalarda cam ve balkonlardan meraklı gözlerle olayı izlemek isteyen vatandaşları emniyet güçleri uyararak içeriye girmesini sağlarken, bölgede bulunun polis otolarının megafonundan yapılan “kontrollü patlatma” uyarısının ardından büyük bir gürültüyle patlatma gerçekleşti. Klimalı durağa zarar vermeyen patlatmanın ardından çantanın içerisinden elbise ve oyuncak çıkarken, yaklaşık 30 dakika boyunca trafik ve yaya geçişine kapatılan bölgede trafik akışı patlatmanın ardından normale döndü.

