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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gümüşhane'de otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü İzle

Gümüşhane'de otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü İzle

- Olay yerinden detaylar - Özel harekat polisi olduğu ve görevine gittiği öğrenilen sürücü kazada hayatını kaybettiGÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane 'de meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaşamını yitirdi.Şehir merkezinden Trabzon istikametine giden özel harekat polisi Hamdullah Kırtay'ın (21) kullandığı 08 AAD 693 plakalı otomobil, Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Kırtay'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.Kırtay'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli olduğu bildirilen Kırtay'ın, görevine gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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