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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Gümüşhane'de maç sonrası gerginlik: 7 gözaltı

Gümüşhane'de maç sonrası gerginlik: 7 gözaltı

Gerginlik

Polis Polis Ekipleri 

-Taraftar ve polisin görüntüsü

( GÜMÜŞHANE ) GÜMÜŞHANE

- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün Gümüşhanespor ile Ankara Demirspor arasında Gümüşhane'de oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan maçın ardından olaylar çıktı. Çıkan olaylarda 7 taraftar gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Gümüşhanespor-Adana Demirspor maçının 2-2 bitmesinin ardından Kırmızı Beyazlı taraftarlar rakip takım oyuncularına ve hakeme büyük tepki gösterdi. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruptaki 7 taraftar polis ekiplerince gözaltına alındı. Taraftarların gözaltılarının ardından gerginlik son buldu. (RE-ÖS-Y)
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