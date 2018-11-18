Gümüşhane'de maç sonrası gerginlik: 7 gözaltı

-Taraftar ve polisin görüntüsü



( GÜMÜŞHANE ) GÜMÜŞHANE



- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün Gümüşhanespor ile Ankara Demirspor arasında Gümüşhane'de oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan maçın ardından olaylar çıktı. Çıkan olaylarda 7 taraftar gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Gümüşhanespor-Adana Demirspor maçının 2-2 bitmesinin ardından Kırmızı Beyazlı taraftarlar rakip takım oyuncularına ve hakeme büyük tepki gösterdi. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruptaki 7 taraftar polis ekiplerince gözaltına alındı. Taraftarların gözaltılarının ardından gerginlik son buldu. (RE-ÖS-Y)

