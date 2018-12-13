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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gümüşhane’de karla kaplı köy yolları açılıyor

Gümüşhane’de karla kaplı köy yolları açılıyor

Karla mücadele çalışmalarından detaylar

( GÜMÜŞHANE )- İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor- Yağış nedeniyle kapanan 41 köy yolunun bugün açılması hedefleniyor GÜMÜŞHANE

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- Gümüşhane’de özellikle yüksek kesimlerde dün ve bu gece gerçekleşen kar yağışının ardından kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Yağış nedeniyle dün kapanan 50 köy yolunu ulaşama açan gece gerçekleşen yağışının ardından bu kez kapanan 41 köy yolunu ulaşıma açmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde kurumun 12 ayrı ekip ve iş makinesiyle gerçekleştirdiği çalışmalar Merkez ilçe, Kürtün ve Torul ilçelerinde yoğun olarak sürdürülüyor. Taşımalı eğitim yapılan köyler ve diyaliz hastalarının bulunduğu köyleri önceliklendirilerek çalışmalarını sürdüren ekiplerin, bugün akşam saatlerine kadar kapalı tüm yolları açması hedefleniyor. Yetkililer karla mücadele ekiplerinin dün gerçekleştirdiği çalışmalarla il genelindeki 50 kapalı köy yolunun hemen hemen hepsinin ulaşıma açıldığını fakat dün gece gerçekleşen yağış sonucu yolların tekrar ulaşıma kapandığını, Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde kapalı köy yolu olmadığını Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerindeki kapalı köy yollarında sabah erken saatlerden itibaren karla mücadele çalışmalarını sürdürüldüğünü kaydetti.
Gece yarısı etkili olan kar yağışıyla birlikte Merkez ilçede 20, Kürtün ilçesinde 3 ve Torul ilçesinde 18 köy olmak üzere toplam 41 köy yolu ulaşıma kapanmıştı.
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