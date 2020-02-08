Gümüşhane’de kar yağışı nedeniyle 129 köy yolu ulaşıma kapandı

--İş makinelerinin çalışması

--Tünel ve tabela detayları

--Buz tutan bölgeden detay

--Çamların üzerindeki karlar

--Zincir sarmaya çalışan vatandaşlar



( GÜMÜŞHANE ) GÜMÜŞHANE



- Gümüşhane’de dün başlayan kar yağışının ardından il genelinde 129 köy yolu ulaşıma kapanırken, karayolu geçitlerinde zaman zaman sürücüler zorluklar yaşıyor. Hem İl Özel İdaresi hem de Karayolları ekiplerinin zorlu karla mücadele çalışmaları devam ederken, bazı ilçelerde şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler aynı yolu defalarca açmak zorunda kalıyor. Meteoroloji yetkilileri il merkezindeki kar kalınlığının 13 santimetreye ulaştığını belirtirken kar yağışının en fazla etkilediği Kürtün ve Şiran ilçelerinde kar kalınlığı alçak kesimlerde 20 santimetreyi geçti. İl genelinde karla mücadele yapan İl Özel İdaresi ekipleri yağışın devam etmesi nedeniyle yalnızca acil durumlara müdahale ederken, tipi nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çaba gösteriyor. Karayolu yol ağında bulunan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı, Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.

(RE-ÖS-Y)



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