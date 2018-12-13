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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gümüşhane'de kar yağışı

Gümüşhane'de kar yağışı

- Kent merkezinden kar görüntüleri Gümüşhane 'de 41 köye ulaşım sağlanamıyorGÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane 'de etkili olan kar yağışı sonrası 41 köye ulaşım sağlanamıyor.İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, gece yarısından itibaren etkisini artıran yağış nedeniyle merkez ilçede 20, Kürtün'de 3 ve Torul ilçesinde 18 köy yolunun kar yağışı nedeniyle kapalı bulunduğu bildirildi.
Toplamda kapalı 41 köy yolunun açılması için çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, erken saatlerde taşımalı eğitim yapılan köyler ve diyaliz hastalarının bulunduğu köyleri öncelenerek karma mücadele çalışması yürütüldüğü kaydedildi.

Bild Taşımalı Eğitim Yazılı Açıklama Kar Yağışı 

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