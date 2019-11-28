Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gümüşhane’de apartta çıkan yangın korkuttu

Gümüşhane’de apartta çıkan yangın korkuttu

-Yanan kattan detay

Nadan Uttu Öğrenciler Üniversite Öğrencisi 

--Bina görüntüleri
--Bina önünde bekleyenler
--Detaylar
--Ambulanslar

( GÜMÜŞHANE )- Dumandan etkilenen 8 kız öğrenci tedavi altına alındı GÜMÜŞHANE

- Gümüşhane kent merkezinde üniversite öğrencilerinin kaldığı özel apartta çıkan yangında 8 kız öğrenci dumandan etkilendi. Edinilen bilgiye göre Karşıyaka Mahallesi, İmamoğlu sokakta bulunan ve kız üniversite öğrencilerinin kaldığı özel apartın üçüncü katında yakılan elektrikli ısıtıcının PVC kapıyı tutuşturması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede yoğun duman oluşmasına neden olan yangını ihbar üzerine olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ise İtfaiye ekipleriyle birlikte öğrencilerin binadan tahliyesini sağladı. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında 8 üniversite öğrencisi dumandan etkilendi. Öğrencilerden 7'si olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bir öğrenciye de olay yerinde ambulansta müdahale edildi. Dumandan etkilendiği için sabaha kadar müşahede altında tutulacağı kaydedilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!
Şırnakta Büyük Operasyon!Şırnakta Büyük Operasyon!
Antalya'da jigolo Rezaleti!Antalya'da jigolo Rezaleti!
Metrelerce Sürükledi, Diğer Sürücüler Uyarınca Fark EttiMetrelerce Sürükledi, Diğer Sürücüler Uyarınca Fark Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı