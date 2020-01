Gümüşhane’de aç kurtların köye indiği bölgeye yem bırakıldı

-Karlı ortama bırakılması

- Gümüşhane’de geçtiğimiz günlerde aç kalan kurtların köye inerek köpekleri boğduğu bölgede yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı. Avcılık dernekleri ve Gençlik Merkezi gönüllüleri yüksek kesimlerde ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkililerinin katkılarıyla yemleme çalışması yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen yemleme faaliyeti kış aylarında geçit vermeyen kar ve tipisiyle ünlü Kostan dağının eteklerinde yer alan merkez ilçeye bağlı Yayladere köyü Erikli mevkiinde gerçekleştirildi.

Aç kurtlar köye inmişti Geçtiğimiz günlerde aç kalan kurtların köye inerek köpekleri boğduğu köyün kırsalında gerçekleştirilen etkinlikte yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığında gönüllüler ve görevliler taşıdıkları ot, buğday, ekmek ve yemek artığını doğada uygun noktalara bıraktı. Her yıl hava şartları kötüleştiğinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakılan Gümüşhane’de bugüne kadar 37 bin 920 kilogram yem bırakılırken, 2019 yılı içinde ise bu rakam 4 bin 500 kilogram olarak gerçekleşti. “Bugüne kadar doğaya 38 ton yem bırakıldı” Yaban hayvanlarının rahat ulaşabileceği, insan etkisinden uzak bölgeler seçilerek gerçekleştirilen yemleme faaliyetinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gümüşhane Merkez Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Tugay Boztaşlı, “DKMP Şube Müdürlüğümüzün koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetle doğadaki zorlu şartlar altında bulunan yaban hayvanlarına besinler vererek yaşamlarını idame ettirmelerine sağladık. Bugüne kadar DKMP Şube Müdürlüğümüz yaklaşık 38 bin kilogram yemleme yaptı ve bu büyük bir rakam. Kış aylarında, soğuk günlerde hayvanlara her bireyin özen göstererek destek vermesi gerekmektedir. Doğanın, ekolojik dengenin bir parçası olan hayvanların nesillerinin daha geleceğe aktarılması için elimizden gelen çabayı, gayreti ve özeni bugün olduğu gibi yarın da göstermemiz gerekiyor” dedi.

“Elimizden geldiğince gençlerimizle birlikte bu projelere eşlik etmeye çalışıyoruz” Gönüllü gençlerle birlikte etkinliğe katılan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Tuncay Yavuz ise “DKMP aracılığıyla her yıl yaban hayvanlarını yemleme faaliyetlerine destek veriyoruz. Canlıya ve yaşama katkı sağlayan bu tür etkinliklere gönüllü gençlerimizle birlikte katılıyoruz. İyiliği yayma, canlıyı önemseme gibi farkındalık oluşturmak adına elimizden geldiğince gençlerimizle birlikte bu projelere eşlik etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Kar ve tipisi nedeniyle geçit vermeyen Kostan dağının eteklerinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Yayladere köyü muhtarı Şükrü Bulut ise “Kostan dağının dibindeyiz. Bu bölgede ayı, kurt, tilki, domuz gibi hayvanlar var. Yaban hayvanlarına yem veriyoruz ama yetersiz kalıyoruz. Yaklaşık 10 gün önce köye inen kurtlar köydeki bir köpeği yedi. Aç olunca köylere iniyor yaban hayvanları. Köy genelinde yaklaşık 50 tane tavuğumuz da yenildi. Derneklerimiz, gençlerimiz hepsi burada. Bu faaliyet için herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Gümüşhane DKMP Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, Aktif Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Sinan Demirsoy’un da katıldığı etkinlikte doğaya yem bırakan kalabalık heyet daha sonra köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulunan yetkililer yaban hayvanlarının aşırı kar yağışı ve soğuk olan zamanlarda yapılması gerektiğini, bunların dışında bilinçsiz yemleme çalışmalarının yaban hayvanlarının yem bulma becerilerinin kaybolmasına neden olabileceği gibi hazırcılığa alışması nedeniyle doğada yaşamını sürdürmede zorlanacağı için yapılmaması gerektiğini söyledi.







