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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gümüşhane'de 50 bin fidan toprakla buluştu

Gümüşhane'de 50 bin fidan toprakla buluştu

- Fidan dikim alanından detaylar - Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in konuşması - Fidan dikim etkinliğine katılanlardan detaylar - Fidan diken öğrencilerin röportajı Gümüşhane 'de , Tarım ve Orman Bakanlığının 'Geleceğe Nefes Ol' sloganıyla başlattığı 11 Milyon Ağaç Projesi kapsamında 50 bin fidan toprakla buluştu.Kentte, etkinlik kapsamında 14 ayrı noktada, öğrenci vatandaş, memur asker herkesimden insanın katılımıyla belirlenen alanlarda fidan dikimi yapıldı. Gümüşhane kent merkezi Çamlıca Mahallesi'nde düzenlenen törende, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, askerler ve polisler ile vatandaşlarlardan oluşan yaklaşık 500 kişi saat 11:11'de fidan dikimi gerçekleştirdi.Törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Geleceğe bir nefes" projesi kapsamında bütün Türkiye'de milyonların toprağına ve vatanına bağlılığın ifadesi olarak fidan diktiğini söyledi.

Türk Milleti'nin en önemli özelliğinin toprağı vatan sayması olduğunu vurgulayan Taşbilek, "Şu anda yapılan çalışmada toprağa vatan sayan milletin vatanını daha değerli kılması noktasında çok özellikli çalışma. Bu değerli çalışma için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından etkinlik fidan dikimiyle son buldu.

Polis Efes Siyasi Parti Memur Öğrenciler 

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