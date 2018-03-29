Gümüşçüyü soyup pavyonda yakalanan hırsızlar serbest bırakıldı

-Güvenlik kamerası

-Hırsızlık anı

-Aktüel görüntüler



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da geceleyin gümüşçü dükkanının cam olan kapısını kırıp hırsızlık yaptıktan sonra eğlenmek için gittikleri pavyonda yakalanıp tutuklanan 2 genç, yargılandıkları davanın ilk duruşmasında suçlarını itiraf etti. Olay gecesi alkollü olduklarını savunan gençler, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde 24 Şubat'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U. T.(24) ve S. A.S.(21) adlı hırsızlar, geceleyin Rıfat Z.'ye ait gümüşçü dükkanının vitrin camını ve kapı camını taş ve sandalye ile vurarak kırdı. İçeri giren hırsızlar piyasa değeri toplam 18-19 bin lira tutarında 45 adet çeyrek altın, 90 adet gümüş yüzük, 200 adet tespih, 90 adet saat, 1 adet labtop bilgisayar çaldılar. Hırsızlar iş yerinin güvenlik kamerasını da yerinden söküp görüntülenmemek için gayret gösterdi. Ancak hırsızlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, gümüşçüyü soyup ardından eğlenmek için pavyona giden U. T. ve S.A.S.'yi burada eğlenirken yakaladı. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanan U.T. ve S.A.S. hakkında Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Hakim karşısına çıkan U.T. ve S.A.S., olay gecesi alkollü olduklarını ve yaptıkları hırsızlıktan dolayı pişman olduklarını söyledi.



Rıfat Z. ise hırsızların zararını ödemesini istedi. Mahkeme, U.T. ve S.A.S.'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar vererek duruşmayı 03 Temmuz tarihine erteledi. (MAY-SLH-

