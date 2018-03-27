Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Gümüşçüden hırsızlık yapan zanlı güvenlik kameralarına yakalandı - ANKARA

Gümüşçüden hırsızlık yapan zanlı güvenlik kameralarına yakalandı - ANKARA

- Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlının adliyeye getirilişiGümüşçüden hırsızlık yapan zanlı güvenlik kameralarına yakalandı - Başkentte, gümüş satmak bahanesiyle girdiği iş yerinden 20 bin lira değerinde gümüş çalan şüpheli yakalandı - Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildiANKARA (AA) - Başkentte, gümüş satmak bahanesiyle girdiği iş yerinden 20 bin lira değerinde gümüş çalan şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, Ankara 'da gümüş takı satılan bir iş yerine müşteri gibi giren ve 20 bin lira değerinde gümüş eşya çalan şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerdeki şüphelinin 7 ayrı suçundan emniyette kaydı bulunan F.K. olduğunu belirledi.Bunun üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, F.K'nın gizlendiği adreslere operasyon düzenlendi.
Yakalanan F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız 

İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı