Gümüldür Mandalina Festivali’nde Sibel Can coşkusu...Konser havadan böyle görüntülendi İzle

- Menderes Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Gümüldür Mandalina Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde Sibel Can da konser verdi. İlçenin en önemli ekonomik kaynaklarından birisi olan Gümüldür mandalinasının tanıtımı, üreticilerin desteklenip teşvik edilmesi ve ürünün yeni pazarlara ulaşması amacıyla Menderes Belediyesi tarafından Gümüldür’de Gümüldür Mandalina Festivali düzenlendi.

Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlikler Sibel Can konseriyle son buldu. Mandi ile gün boyu etkinlik Gün boyu süren etkinlikler kapsamında çocuklar için oyun alanı kuruldu. Mandalina üreticisi ve halk eğitim merkezi kursiyerlerinin stantlarına da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gümüldür satsuma mandalinasının maskotu Mandi de festival boyunca vatandaşlarla bir araya geldi. Sibel Can Konseri Akşam gerçekleşen kortejde ise 500 metrelik dev Türk bayrağı vatandaşlar tarafından etkinliğin gerçekleşeceği alana taşındı. Görsel bir şölene sahne olan kortej sonrası ise sevilen sanatçı Sibel Can konseri gerçekleşti. Başkan Soylu’dan Sibel Can’a sürpriz Konser sırasında sahneye çıkan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Sibel Can’a sürpriz yaparak kendisine bir sepet dolusu mandalina hediye etti. Sürpriz karşısında mutlu olan Sibel Can, Gümüldür satsuma mandalinasını konser sonrası afiyetle yedi. Mandalinanın seçtiği topraklar Etkinlikte konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “İlçemizin en önemli temel kaynakları arasında Gümüldür mandalinası ilk sıralarda yer alıyor. Menderes Belediyesi olarak böyle önemli bir ürünü desteklemek adına festivalimizin ikincisini gerçekleştirdik. Amacımız Menderesimizi her alanda en iyiye taşımak. Mandalinanın seçtiği topraklarda da festivalimizi büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik” dedi.

"İlkleri kazandırdık" Menderes için canla, başla çalıştıklarını ifade eden Başkan Soylu, “Menderesimize ilkleri kazandırdık. Herkesin hayali devlet hastanesinin inşaat çalışmaları sürüyor, evlerimiz olmaz yapılamaz denen temiz enerji doğalgaz ile ısınıyor, halı sahası olmayan bir ilçeyi spor kompleksleriyle donattık. Mahallelerimiz en acil ihtiyaçlarını hayata geçirdik. Sahil bölgemizi turizmde marka yapmak adına dev projeleri hayata geçirdik. Gümüldür’ün en büyük eksiği olan halı saha, kır düğün salonu ve çok amaçlı salonu ilçemize kazandırıyoruz. 15 Aralık’ta yapımı tamamlanacak projemizi yıl sonu hizmete açacağız. Menderesimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.