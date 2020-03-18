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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Gümülcine Hayalet Şehre Döndü

Gümülcine Hayalet Şehre Döndü

Sokaklar detay

( GÜMÜLCİNE ) - Gümülcine hayalet şehre döndü GÜMÜLCİNE

Nani Sokağa Çıkma Yasağı Hayalet 


- Yunanistan’ın Gümülcine kentinde korona virüsü ile mücadelede önlem amaçlı dükkanların kapatılması nedeniyle kent hayalet şehre döndü. Dünya genelinde hızla yayılan korona virüsü nedeniyle Yunanistan’da 387 vaka tespit edildi. Bugüne dek 5 kişinin de korona nedeniyle hayatını kaybettiği Yunanistan’da henüz sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi. Gümülcine kentinde dükkanlar kepenk indirirken, önlemler kapsamında halk sokağa çıkmıyor. Bankaların, mağazaların kapalı olduğu şehir adeta hayalete döndü. Halkın önlem olarak sokağa çıkmadığı kentte sessizlik hakim.
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