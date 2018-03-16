Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Rungis Uluslararası Pazarında - PARİS
- Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'nin pazarda yetkililerden bilgi almasıGümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Paris'te - Bakan Tüfenkci, tarım ve gıda ürünleri bakımından dünyanın en büyük pazarı Rungis Uluslararası Pazar'ı ziyaret ettiPARİS (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Paris'in kuzeyinde bulunan Rungis Uluslararası Pazar'ı ziyaret etti.Bakan Tüfenkci, tarım ve gıda ürünleri bakımından dünyanın en büyük pazarı konumunda olan Rungis Uluslararası Pazar'ını gezdi.Bakan Tüfenkci'ye ziyareti boyunca pazarın Uluslararası İlişkiler Müdürü Bertrand Ambroise eşlik etti.Ambroise, Tüfenkci'ye toplamda 232 hektar üzerine kurulun olan pazar hakkında detaylı bilgiler aktardı.Tüfenkci, ziyaretin sonunda Ambroise'a Malatya kayısısı hediye etti.