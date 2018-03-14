Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Hatay'da

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin Reyhanlı ilçesine ziyareti - Tüfenkci'nin pazarı ziyaret etmesi ve esnafla sohbet etmesi - Bakan Tüfenkci'nin Reyhanlı Belediyesinde şehit aileleriyle bir araya gelmesi - Kur'an - ı Kerim okunması, dua edilmesi - Tüfenkci'nin şehit yakınlarına Türk bayrağı hediye etmesi, esnaflarla fotoğraf çekilmesi - Bakan Tüfenkci'nin Cilvegözü Sınır Kapısı'na gitmesi, Türk bayrağı önünde fotoğraf çekilmesi - Kurban kesilmesi, dua edilmesi - Mobil tarama cihazı için kurdele kesilmesiHATAY (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Reyhanlı ilçesinde pazar ziyaretinde bulunarak, esnafa hayırlı işler diledi. Pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Tüfenkci, ürünler hakkında bilgi aldı.Daha sonra Reyhanlı Belediyesinde şehit aileleriyle bir araya gelen Tüfenkci, ailelerle sohbet etti. Kur'an - ı Kerim okunan ve dua edilen programda Tüfenkci, şehit yakınlarına Türk bayrağı hediye etti.Tüfenkci, 81 ilden gelen esnaf, esnaf kredi kefalet kooperatifleri ve borsa başkanlarıyla belediye binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - Sınır kapısında incelemelerde bulunduTüfenkci ayrıca, Cilvegözü Sınır Kapısı'na giderek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tüfenkci, burada açılan dev Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.Ziyaret sırasında 81 ilden gelen esnaf adına Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Mehmetçikler için kurban kesildi.Tüfenkci, "Türkiye Suriye Sınırı Cilvegözü Sınır Geçiş Noktasında Alt yapı, Donanım ve Operasyonel Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında faaliyete geçirilen mobil tarama cihazının açılışına katıldı.