Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - MALATYA
- Kadir Gecesi dolayısıyla 15 Temmuz Millet Meydanı'nda gerçekleştirilen programdan detay görüntü - Kur'an - ı Kerim Tilaveti - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın konuşması - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın konuşması - Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen'in dua etmesiGümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "24 Haziran ülkemiz için sıradan bir seçim değil. 24 Haziran Türkiye'nin yönünün ve gidişatının belirleneceği bir seçim olacak"MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "24 Haziran ülkemiz için sıradan bir seçim değil. 24 Haziran Türkiye'nin yönünün ve gidişatının belirleneceği bir seçim olacak." dedi. Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla 15 Temmuz Millet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa katıldı. Herkesin Kadir Gecesi'ni kutlayan Tüfenkci, bu gecenin Türkiye'nin birliğine, beraberliğine vesile olmasını diledi.Tüfenkci, gecenin önemine dikkati çekerek, "Allah bütün mazlum coğrafyalardaki ümmetin dualarını bizimle birleştirsin ve Türkiye bu coğrafyalarda umut olmaya devam etsin." diye konuştu. Bu gece fazla bir şey söylemenin doğru olmadığını belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:"Ancak 24 Haziran ülkemiz için sıradan bir seçim değil. 24 Haziran Türkiye'nin yönünün belirleneceği ve gidişatının belirleneceği bir seçim olacak. Bu seçimler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yoluna devam mı edecek? Yoksa bilinmeyen bir mecraya mı gidecek? Bunun kararını da sizler, bizler 24 Haziran'da vereceğiz. İnşallah bu gecelerin hürmetine milletimiz doğru kararlar verir. Milletimize inanıyor ve güveniyoruz. Biz Malatya lılara emanetiz. Malatya lılar Cumhurbaşkanımızın emanetine sahip çıkacak. Yolunuz ak, gönlünüz ak olsun her bir kardeşimin gecesi mübarek olsun." - Öznur ÇalıkAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise bu önemli gecede vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Ramazanın sonuna geldiklerini aktaran Çalık, "Veda saati. Rabbim hepimizi hayırlısıyla bayramlarda buluşursun. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun, dualarınız makbul olsun. Ülkemizin üzerinden ay yıldızlı bayrağımızı hiç eksik etmesin, ezanlarımız dinlesin, birliğimiz beraberliğimiz daim olsun, fesat tohumu ekenlere, terör örgütlerine uluslararası güçlere de fırsat vermesin. Özellikle Ortadoğu coğrafyasında, Filistin'de, Arakan'da, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da yaşayan tüm kardeşlerimize Allah bu gecelerin hürmetine huzur, kardeşlik, barış getirsin." diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve İl Müftüsü Ümit Çimen'in konuşmasının ardından Kur'an - ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi.Programa çok sayıda vatandaş katıldı.