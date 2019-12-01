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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Gümrük kapısında ele geçirilen su kaplumbağaları Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bakılacak Haberi

Gümrük kapısında ele geçirilen su kaplumbağaları Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bakılacak Haberi

Kaplumbağalar

Karantina Gümrük Muhafaza Ziyaretçiler Hayvan Hayvanat Bahçesi 

-Kaplumbağalara yem verilmesi
-Celal Özsöyler ile röportaj
-Arşiv görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilde ele geçirilen 3 bin 400 su kaplumbağası, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getirildi.
Gürcistan’dan Sarp Gümrük Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen yabancı plakalı bir otomobilin bagajında zulalanmış halde 9 koli tespit edildi. Özel olarak hazırlanan kolilerde piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirilmişti. Kolilerden çıkartılarak su dolu bidonlara konulan su kaplumbağaları, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğal Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne ardından da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi. Uzun bir yolculuk sonrası Gaziantep'e getirilen su kaplumbağaları, yeni yuvalarına konuldu. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesine getirilen su kaplumbağalarının bakımları burada deneyimli ekip tarafından yapılacak. Gerekli bakım ve tedavileri yapılan hayvanat bahçesinin yeni sakinleri, ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi görüyor. Su kaplumbağalarının belirli büyüklüğe gelmelerinin ardından hayvanat bahçesindeki havuzlara bırakılacağı bildirildi.
Su kaplumbağalarının durumu hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Gürcistan’dan kaçak yollarla Türkiye’ye sokulmak istenen al yanaklı küçük kaplumbağalar, buradaki gümrük muhafaza memurları tarafından 9 tane karton kutuda ele geçirildi. Yaklaşık 3 bin 400 tane su kaplumbağasının bize gönderileceği beyan edildi. Biz de kendilerine uygun karantinalarımızın bulunduğunu bunları muhafaza edeceğimizi söyledik. Daha sonra da bu su kaplumbağaları Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getirildi.
Burada kendilerini karantina akvaryumunda muhafaza ediliyoruz. Tabi hayvanlar uygun koşullarda taşınmadıkları için gelirken bazıları telef olmuş ve bazıları da kötü durumdaydı. Burada uzman arkadaşlar tarafından gerekli bakım ve tedavileri yapılıyor. Şuanda durumları iyi. Belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra da kendilerini dış mekanlarımızda bulunan havuzlarımıza bırakacağız” diye konuştu.

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