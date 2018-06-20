Gümrük kapılarında oy verme işlemi - ZONGULDAK

- Oy veren vatandaşlardan görüntüler - Gurbetçi Hasan Ataç ile röportaj - Zonguldak Havalimanı'nda, oy kullanma işlemlerinin başladığı 7 Haziran'dan bu yana 2 bin 312 gurbetçi vatandaşlık görevini yerine getirdi - ZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanabildiği Zonguldak Havalimanı'nda, bugüne kadar 2 bin 312 oy kullanıldı. Zonguldak Havalimanı'nda kurulan sandıklarda, Bartın ile Zonguldak 'a tatil için Almanya'nın Dortmund ve Düsseldorf kentlerinden gelen gurbetçiler, oy kullanmaya devam ediyor.Alınan bilgiye göre, gümrük kapılarında oy verme işlemlerinin başladığı 7 Haziran'dan bu yana, Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bulunan havalimanına gelen 2 bin 312 kişi, vatandaşlık görevini yerine getirdi. - "Kesinlikle herkes oyunu kullanmalı"Gurbetçilerden Hasan Ataç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Belçika'dan oyunu kullanmak için geldiğini ve her bir oyun çok kıymetli olduğunu belirten Ataç, "Ülkenin durumu belli ve her şey ortada. Ülke zor bir süreçten geçiyor. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Kesinlikle herkes oyunu kullanmalı." diye konuştu. Gurbetçilerden İbrahim Başoğul da 23 yıldır Almanya'da yaşadığını ve tatil için Zonguldak 'a geldiğini ifade ederek, seçimlerde vatandaş olarak üzerine düşen görevi yerine getirebilmek için oy kullandığını, seçimlerin vatan ve millet için hayırlı olmasını temenni ettiğini dile getirdi.Gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran'a kadar sürecek.