Gülüç selin verdiği zararı onarıyor

-Selden zarar gören muhtarlık binası ve iş yerleri

-Selden zarar gören çocuk parkı

-Menfezin yıkılması

-Yolda oluşan çukur

-Yolda oluşan çukurun güvenlik çemberi içerisine alınması

-Selde suyla dolan evden genel görüntüler

-Ayşe İpekçioğlu ile röportaj

-Evin dışından genel görüntü

-Çengel Mahallesi muhtarı Ergün Demirtaş ile röportaj



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde yaşanan sel sonrası zarar gören evler ve yollarda Gülüç Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ediyor. Gülüç Beldesi’nde dün sabah yaşanan selle birlikte çok sayıda ev ve iş yeri sularla doldu. Bir çok noktada ise heyelanlar meydana geldi. Yaşanan selin ardından ise Gülüç Belediyesi ekipleri iki gündür selin verdiği zararı onarmaya çalıyor. Belediye fen ve temizlik işleri ekipleri yollarda oluşan çamurları temizleyerek yeniden eski haline getirmeye çalışırken, vatandaşlar ve iş yeri sahipleri de temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çengel Mahallesi’nde sel nedeniyle yıkılan menfez asfalt yolda da derin çukur oluşturdu, aynı bölgede ki çocuk parkının duvarları da yıkıldı. Gülüç Belediyesi ekipleri Çengel Mahallesi’nde çöken yolun etrafını güvenlik çemberi içerisine alırken, çocuk parkını ise kullanıma kapattı. Bölgeye gelen AFAD ekipleri selin verdiği zararı tespit etmek için Gülüç Belediyesi ekipleri ile birlikte gün boyu çalışma yaptı. Selde annesinin oturduğu evin sularla dolmasından dolayı büyük zarar meydana geldiğini belirten Ayşe İpekçioğlu, en büyük tesellisinin can kaybının yaşanmaması olduğunu söyledi.



İpekçioğlu annesinin selden zarar gören evde oturmayı çok istediğini belirterek, evi yeniden eski haline getirmek için çalışacaklarını vurguladı. Çengel Mahallesi Muhtarı Ergün Demirtaş ise mahallede derelerin taşması sonucu heyelanlar meydana geldiğini ve bazı ev ve iş yerlerinin sularla dolduğunu dile getirdi. Kendi muhtarlık binasının da sular altında kalarak kullanılamaz hale geldiğini anlatan Demirtaş, böyle bir afet yaşandığında kimsenin zarar görmemesi için mahallede ki derelerin mutlaka ıslah edilmesi gerektiğini savundu. Gülüç Beldesi’nde selden zarar gören ve temizlik çalışmalarını tamamlayan bir çok esnaf günlük yaşantısına geri döndü.

