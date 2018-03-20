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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Güllük köylünün geçim kaynağı oldu - MUŞ Haberi

Güllük köylünün geçim kaynağı oldu - MUŞ Haberi

- Eşeklerle ve traktörlerle getirilen güllükten görüntüler - Kadınlardan Selma Yaşlı'nın konuşması - Köy muhtarı Suphi Yaşlı'nın açıklamasıMUŞ (AA) - Muş 'ta vatandaşlar, havaların ısınmasıyla kırsal kesimlerde yetişmeye başlayan gülük gibi yabani otları toplamaya başladı.
Merkeze bağlı Yelalan köyünde, sabah saatlerinde traktör ve eşeklerle gittikleri kırsal bölgelere güllük toplayan vatandaşlar, topladıkları otu tüccarlara satarak ek gelir elde ediyor.Güllük otunun bu dönemlerde köylünün geçim kaynağı haline geldiğini belirten muhtar Suphi Yaşlı, şöyle konuştu:"Köyümüzde başta kadınlar olmak üzere çok sayıda vatandaş güllük topluyor, hem yemeklerde kullanılıyor hem de tüccarlara satarak para kazanıyoruz. Bu bitki köyümüze iyi bir gelir sağlıyor. Şu anda kilosunu 1,5 liradan satıyorlar. Tüccarlarda İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde piyasa sunuyor. Mevsimlikte olsa vatandaş için bir gelir kaynağı oluyor. Köyümüzde günde yaklaşık 8 ton güllük satılıyor."Kadınlardan Selma Yaşlı da "Köylüler olarak topladıkları güllük bitkisini köye getirip satıyoruz. Günde yaklaşık 50 - 60 kilo topladığımız bitkiyi kurutup kışın da kullanabiliyoruz. Köyümüze gelen güllük tüccarlarına satıyoruz. Bizim için iyi bir gelir. Satarak aile bütçemize de katkı sunuyoruz." dedi.

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