‘Gülen'in Köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün terör örgütü yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapsi istendi Haberi

-- Sabri Çolak'ın fotoğrafı



( ERZURUM ) - ERZURUM



- Erzurum'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak'ın (69), 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.. FETÖ/ PDY kapsamında tutuklu bulunan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak'ın yaptığı sohbetlerde "Fethullah Gülen'in köpeğiyim" dediği iddia edildi. Soruşturma zaptlarında Çolak'ın elde edilen fotoğrafların üzerine 'talebelerim' notu bıraktığı ve örgütün 'manevi abisi' olduğuna yer verildi.

15 Temmuzun ardından FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine konulan Prof. Dr. Sabri Çolak’ın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tanık beyanlarına göre kendisini 'Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim' diye tanımladığı ileri sürülen Sabri Çolak'ın mahkemeye sunulan mütalaada 'silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapsi istendi. Duruşma, sanık avukatının esas hakkında savunma hazırlaması için ertelendi. (AA-AA)

