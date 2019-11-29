Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği FETÖ'nün İngiltere mütevelli heyet sorumlusu yakalandı

-Emniyet detay görüntüleri

- O.Ö. (OKTAY ÖĞREDİGİ)



( AKSARAY ) AKSARAY



- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İngiltere mütevelli heyet sorumlusu ve Fetullah Gülen’in bazı eşyalarla birlikte iç çamaşırını hediye ettiği örgüt üst düzey sorumlusu, sahte İngiliz pasaportu ile İstanbul’da yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) faaliyetlerini deşifre etme ve engellemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ismi önceden belirlenen Aksaray nüfusuna kayıtlı O.Ö'nün (40) peşine düştü. TEM ekipleri yaptığı çalışmalar kapsamında terör örgütünün üst düzey yöneticisi ve örgütle ilgili olarak kilit bir isim olan O.Ö’nün İngiltere’de olduğunu belirlerken, şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yakalama ve aranma kararı çıkartıldı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli O.Ö., 25 Kasım tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye sahte İngiliz pasaportu ile giriş yapmak isterken yakalandı. Yakalanan şüpheli Aksaray polisi tarafından alınarak Aksaray’a getirildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünde sorguya alınan şüpheli, etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda itirafçı olmak istediğini belirterek avukat huzurunda verdiği ifadesinde FETÖ/PDY örgütüyle alakalı önemli bilgiler verdi. FETÖ/PDY’nin İngiltere mütevelli heyet sorumlusu olan ve Amerika’da terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i ziyaret ettiğinde Gülen’in kendisine iç çamaşırını hediye ettiği O.Ö, ifadesinde 2006 yılından 2016 yılına kadar örgüt içerisinde İngiltere’de örgütün “mütevelli” yapılanmasında görev aldığını, bu süreçte çok kez yapı ile ülke dışına gezilere katıldığını, bu gezilerden birinde de başka örgüt mensupları ile örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in yanına gittiğini, burada örgüt liderinin kendisine takke, tespih ve kullandığı iç çamaşırını hediye verdiğini söyledi.



Ayrıca 2006-2016 yılları arasında İngiltere ülke imamı olarak faaliyet yürüten 3 örgüt mensubu ve yardımcıları, Kanada, Belçika ve Etiyopya ülke imamları ile aralarında medya, hukuk ve vakıf/dernek yöneticilerinin de bulunduğu 37 üst düzey örgüt mensubu hakkında bilgiler vererek şahısları fotoğraflarından teşhis eden O.Ö, FETÖ/PDY ile ilgili itiraflarda bulundu. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Soruşturma TEM Şube Müdürlüğünce çok yönlü olarak sürdürülüyor.



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