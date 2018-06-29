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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
'Güldestan' Bursalı sanatseverlere keyifli bir festival akşamı yaşattı

'Güldestan' Bursalı sanatseverlere keyifli bir festival akşamı yaşattı

Dans gösterisinden görüntü

( BURSA ) BURSA

Tron Festival 


- Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından 57.’si düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Festivali’ne bu kez Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu ’Güldestan’ modern bale gösterisi ile konuk oldu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Osmangazi Salonu’nda gerçekleşen gösteri, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Müzik pasajlarıyla örülmüş, bir dans ve müzik prodüksiyonu olan Güldestan’da; göçebe toplumdan gelmekle ilgili olarak toprak, kadın ve erkek olguları hicvedildi. Geçmiş dönemlerden modern şehirlere dönüşüm ve günümüz insanımızın içsel yolculukları, müzik ve danslar eşliğinde izleyicilere aktarıldı. Elektronik müzik ve sufi gelenekleri, aynı zamanda geçmiş ve geleceği birleştiren özellikleriyle benzersiz eser olan ‘Güldestan’, Bursalı sanatseverlere keyifli bir festival akşamı yaşattı.
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