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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Gulca katliamı İsveç'te protesto edildi

- Gulca katliamı İsveç'te protesto edildi

protesto

Özgürlük Protesto Sivil Toplum Başkent İngilizce 

-detay

(STOCKHOLM) STOCKHOLM

- İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan Uygur Türkleri, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Gulca kentinde 23. yıl önce gerçekleştirilen katliamı protesto etti. İsveç’in başkenti Stockholm'de Çin Büyükelçiliği karşında toplanan Uygur Türkleri 23. yıl önce gerçekleştirilen Gulca katliamını protesto etti. Stockholm Uygur Maarif Derneği, Stockholm Büyükelçiliği önünde toplanarak Uygur Türklerine karşı yapılan baskı ve zulmü dile getirdi. Soğuk havada çok sayıda kişinin katıldığı gösteride İsveççe ve İngilizce "Uygur Türklerine özgürlük, Doğu Türkistan'daki Nazi kampları kapansın, Katil Çin" yazılı dövizler taşındı. İsveç Uygur Maarif Derneği'nin organize ettiği gösteriye Türk sivil toplum kuruluşları, İsveç Demokratlar Derneği Başkanı Özer Eken ve İsveç Ülkü Ocakları Derneği Başkanı Sinan Atak da destek verdi.
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