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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
'Gülbahar' bitkisi bu sene tezgahlara erken geldi

'Gülbahar' bitkisi bu sene tezgahlara erken geldi

Gülbahar bitkisinin dağlardan toplama detayı

Hastalık Şifalı Bitkiler Şifalı Bitki Gesi 

-Torbalara doldurma detayı
-İlçe merkezinde satışa sunulması detay
-röp

( BİNGÖL -HD) "Gülbahar" bitkisi bu sene tezgahlara erken geldi- Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dağlardan toplanan ve bir çok hastalığa iyi geldiği ileri sürülen "Gülbahar" bitkisi tezgahlarda ekonomik kazanca dönüşüyor BİNGÖL

- Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dağlardan toplanan ve bir çok hastalığa iyi geldiği bilinen "Gülbahar" bitkisi tezgahlarda ekonomik kazanca dönüşüyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde baharın gelişiyle toplanmaya başlayan Gülbahar Bitkisinin sezonu, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde erken başladı.
İlçenin yüksek tepelerinden toplanan ve birçok hastalığa şifa verdiği belirtilen Gülbahar bitkisi tezgahlarda satışa çıktı. Her gün sabah erken saatte yüksek tepelere giderek bitkiyi topladığını söyleyen Kasım Uğur, ilçe merkezinde sattığını aktardı. 3 kilosunun 10 TL olduğunu belirten Uğur, “Bu sezon erken başladı.
Kış ayı beklediğimizden kısa sürdüğü için Gülbahar bitkisi tezgahlardaki yerini erken aldı. Birçok hastalığı da ve yemeklere lezzet kattığı için bu bölgenin insanları seviyor” dedi.
Gülbahar bitkisinin ilaç kadar şifalı olduğunu belirten yöre sakinlerinden Hasan Demir ise, “Havalar çok iyiydi. Bizim dağlardan ilaç dediğimiz şifalı bitki çıktı. Biz bu bitkiyi sade ve yemeklere karıştırıp yiyoruz. Kansere, bağırsak hastalıklarına, mideye her türlü hastalığa birebirdir” diye konuştu.
Karlıova ve çevre ilçelerde dar gelirli vatandaşlar, baharın gelmesiyle Gülbahar bitkisinin yanı sıra kenger, spidak, kari gibi şifalı bitkileri de toplayıp satarak ekonomik kazanç elde ediyor.
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