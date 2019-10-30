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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gül: 'Çalışmalarını başlattığımız bir düzenlemede, avukatların bürolarında duruşmalara katılabilmesidir' - ANKARA Haberi

Gül: 'Çalışmalarını başlattığımız bir düzenlemede, avukatların bürolarında duruşmalara katılabilmesidir' - ANKARA Haberi

Gül: "Çalışmalarını başlattığımız bir düzenlemede, avukatların bürolarında duruşmalara katılabilmesidir" - ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmasıANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıklar arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen " Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni'ne katıldı.
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Bakanlık 

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