Gül: 'Çalışmalarını başlattığımız bir düzenlemede, avukatların bürolarında duruşmalara katılabilmesidir' - ANKARA
Gül: "Çalışmalarını başlattığımız bir düzenlemede, avukatların bürolarında duruşmalara katılabilmesidir" - ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmasıANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıklar arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen " Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni'ne katıldı. (3)
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