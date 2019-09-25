Gül: ''Adliyenin kapısından giren herkese fidan vereceğiz' - ANKARA İzle
Gül: ''Adliyenin kapısından giren herkese fidan vereceğiz" - ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması - Bakanlar Gül ve Pakdemirli'nin protokolü imzalamasıANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu. (4)
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