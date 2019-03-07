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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Guiado: 'Maduro’nun Alman Büyükelçisini Sınır Dışı Etme Yetkisi Yok' İzle

- Guiado: 'Maduro’nun Alman Büyükelçisini Sınır Dışı Etme Yetkisi Yok' İzle

Çocukların engellenmesi

Göz Yaşartıcı Gaz Rejim İnsani Yardım Sınır Dışı 

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( KARAKAS ) - Guiado: "Maduro’nun Alman Büyükelçisini sınır dışı etme yetkisi yok" KARAKAS

- Kendisini geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido, Venezuela'nın Almanya Büyükelçisi Daniel Kreiner'i sınır dışı etme kararına ilişkin, "Maduro’nun Alman Büyükelçisini sınır dışı etme yetkisi yok" dedi.
Kendisini geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido, Alman büyükelçisinin sınır dışı edilme kararını reddetti. Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun hiç kimseyi istenmeyen kişi ilan etme yetkisine sahip olmadığını belirterek, Almanya'nın insani yardım konusunda en fazla katkıda bulunan ülkelerden biri olduğunu hatırlattı. Guaido, Maduro'nun Almanya’nın Venezuela Büyükelçisi Daniel Kriener’ı sınır dışı etme yetkisine sahip olmadığını, bunun ancak bir tehdit olduğunu iddia etti. Guaido, “Bugün rejim ülkede görev yapan bir yetkiliyi istenmeyen kişi olarak ilan etme niteliğine sahip değildir. Bu sadece zorlayıcı ve tehdit anlamına gelir. Almanya’da zaten insani yardım konusunda çok katkıda bulunan ülkelerden birisidir” açıklamasını yaptı. Öte yandan Ulusal Muhafızlar'ın (GNB), Venezuelalı çocukların Kolombiya’da okula gitmelerini engellediği görüntüler ortaya çıktı. Sınırın kapalı olduğu yolu kullanarak Kolombiya tarafındaki Cucuta’ya gitmek isteyen çocukların engellenmesi için askerlerin göz yaşartıcı gaz kullanması dikkat çekti. Kolombiya’nın sınır kenti Cucuta'da binlerce Venezuelalı çocuk okula gidiyor. Bununla birlikte, son iki haftadır GNB tarafından konulan abluka nedeniyle bu çocuklar derslerine giremiyor.
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