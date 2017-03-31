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31 Mart 2017 Cuma günü yayınlandı
Güdük Necmi Halit Akçatepe Hayatını Kaybetti! (Halit Akçatepe Kimdir? Neden Öldü?)

Güdük Necmi Halit Akçatepe Hayatını Kaybetti! (Halit Akçatepe Kimdir? Neden Öldü?)

Güdük Necmi Halit Akçatepe Hayatını Kaybetti! Halit Akçatepe Kimdir? Güdük Necmi Neden Öldü? Oyuncu Halit Akçatepe vefat etti. Halit Akçatepe Kimdir? Hababam Sınıfı Güdük Necmi Neden Öldü?

Refik Halit Karay Hababam Sınıfı Halit Akçatepe 


Usta sinema sanatçısı Halit Akçatepe 79 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından Halit Akçatepe hayatını kaybetti. 79 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan Hababam Sınıfı serisindeki 'Güdük Necmi' karakterine hayat vermişti. Halit Akçatepe İstanbul'da bir süredir tedavi görüyordu.

HALİT AKÇATEPE KİMDİR?

1 Ocak 1938'de İstanbul Üsküdar'da doğan Halit Akçatepe'nin babası Hababam filmlerinde “Paşa Nuri” rolüyle tanınan oyuncu Sıtkı Akçatepedir. Zamanın film yönetmenlerinden birinin, babasına 'bize bir çocuk oyuncu lazım” demesiyle oyunculuğa adım atan Halit Akçatepe ilk filmini 5 yaşındayken çekti.

İlkokulu Refik Halit Karay Mektebinde okuyan Akçatepe lise eğitimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamlamıştır. 1972'te “Tatlı Dillim” filmiyle şöhreti yakalamıştır.
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