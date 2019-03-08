Güçlü Kadınlar Grubundan sosyal medyada yankı uyandıran klip



- Samsun’un Bafra ilçesinde çeşitli meslek kuruluşlarında görevli kadınlar tarafından oluşturulan Güçlü Kadınlar Grubu, seslendirdiği klip ile sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Emine Demir tarafından ortaya atılan fikir kısa zamanda karşılık gördü. Doktor, eczacı, diş hekimi, esnaf, hakim, psikolog ve öğretmenlerden oluşan grup, Müzik Öğretmeni Münire Coşkun’dan kendilerini çalıştırmaları istendi. “Sessiz Kalma” sloganıyla yola çıkan çeşitli meslek gruplarından oluşan 14 kadın tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Müzik Öğretmeni Münire Coşkun nezaretinde çalışmalara başlandı. Gruptaki kadınların büyük fedakarlık gösterdiği çalışmalar 3 hafta içerisinde meyveleri verdi. Kendi imkanlarıyla ile kiraladıkları stüdyoda seslendirdikleri “Çemberinde gül oya” türküsünün klip çalışmalarını tamamlayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sosyal medyada yayınladılar. Klip kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Grubun hazırlık aşamasında çalışmaları yürüten Münire Coşkun, “Her türkünün bir hikayesi vardır diyerek yola çıktık. Bafra’da görevli kadınlar olarak mesleklerinde hiç bir zaman ön plana çıkmak istemedik. Biz mesleklerle değil güçlü duruşumuzla öne çıkmak istedik” dedi.



