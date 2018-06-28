Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
“Güçlü, Cesur, Kararlı: Türk Kara Kuvvetleri 2227 yaşında” Video

“Güçlü, Cesur, Kararlı: Türk Kara Kuvvetleri 2227 yaşında” Video

- Video klip

( ANKARA ) ANKARA

Karya Teknoloji Akkale 


- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dünyanın en eski kara ordularından kabul edilen Türk Kara Kuvvetleri’nin 2227. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video yayınladı. Dünyanın en güçlü kara ordularından olan Türk Kara Kuvvetleri, kuruluşunun 2227. yılını kutluyor. Milattan önce 209 yılında dünya sahnesine çıkan Türk ordusunun kuruluş yıl dönümü vesilesiyle TSK tarafından bir video yayınlandı. Günün önemine binaen hazırlanan videoda, Tük Kara Ordusu’nun Malazgirt Zaferi, İstanbul’un fethi, Çanakkale Zaferi, Sakarya Zaferi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı gibi destan yazdığı önemli başarılar vurgulandı. “Etkin, Caydırıcı, Saygın” ve “Güçlü, Cesur, Kararlı” sloganlarının yer aldığı videoda Türk Kara Kuvvetleri’nin teknolojik gücü de gözler önüne serildi.
İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı