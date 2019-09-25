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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Gucci’nin deli gömleğini protesto eden modelden destekçilerine teşekkür

- Gucci’nin deli gömleğini protesto eden modelden destekçilerine teşekkür

Defileden görüntü

Sosyal Medya Protesto Defile Manken Modeller 

-Fotoğraflar

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- Milano’daki defilede Gucci’nin deli gömleği tasarımlarını protesto eden model Ayesha Tan Jones, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, “Diğer modellerin destekleri olmadan bu barışçıl protestoyu gerçekleştirme cesaretine sahip olamazdım” dedi.
Dünyaca ünlü modaevi Gucci, geçtiğimiz günlerde “pratik üniforma” adıyla deli gömleğine benzeyen tasarımlarını Milano’da görücüye çıkarmıştı. Kısa sürede tartışmalara neden olan tasarımlar aynı defilede yürüyen manken tarafından protesto edilmişti. Ayesha Tan Jones adlı manken, ellerini kaldırarak avuç içlerine yazdığı “Ruh sağlığı moda değildir” yazısını göstermişti. Jones’a geniş bit kitle tarafından destek gelmişti. Başarılı model, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Jones, “Gucci’nin defilesindeki barışçıl protestomda ellerimi kaldırdığımdan beri bana desteğini veren herkese teşekkür ediyorum. Destekçilerle çevrelenmiş olmak beni memnun etti. Ayrıca, sosyal medyadan da çok sayıda kişinin bana destek verdiğini biliyorum. İnsanlara bu tür bir cesaretin, zihinsel sağlık sorunları olan kişilerin her gün gösterdikleri cesarete kıyasla basit bir jest olduğunu hatırlatmak için bu fırsatı kullanmak istiyorum” dedi.
Protestosunun ardından defiledeki diğer modellerin de daha güçlü hissettiğini dile getiren Jones, “Destekleri olmadan bu barışçıl protestoyu gerçekleştirme cesaretine sahip olamazdım” dedi.

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