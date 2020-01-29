Gübreye batan köpeği itfaiyeyi böyle kurtardı İzle

-Ahır sahibinin köpeğe yiyecek vermeye çalışması



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir hayvan damının yanındaki gübre yığınına batan köpek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle kurtarıldı. Olay, Orhangazi’de Şahintepesi bölgesindeki bir hayvan damında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvancılık yapan Temel Bilgin, bahçedeki köpeğinin bağırmaları üzerine dışarı çıktı. Gece karanlığında köpeğinin peşinden giden Bilgin, gübre yığınının içerisine batmış sahipsiz köpekle karşılaşınca itfaiyeden yardım istedi. Bilgin, ekipler gelene kadar acı içindeki köpeği beslemeyi de ihmal etmedi. Temel Bilgin’in ihbarı üzerine olay yerine gelen Orhangazi İtfaiyesi ekibi, geniş alana yayılı gübre yığınının içine giremedi. Karanlıkta el fenerleri ile çalışan kurtarma ekibi, çevreden buldukları sac parçası ile köpeğe yaklaşabildi. Demir çubuğa bağlı boyun bağı ile tutulan köpek battığı yerden güçlükle çıkartılabildi. Kurtarılan köpek bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.



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