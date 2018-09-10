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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gübre ve ilaca yüzde yüz zam geldi, çiftçi isyan etti

Gübre ve ilaca yüzde yüz zam geldi, çiftçi isyan etti

-TARLALARDAN VE TARLADAKİ ÜRÜNLERDEN DETAYLAR

Tarım Domates Tarlası Gübre 

--GÜBRE FİYATLARININ GEÇTİĞİMİZ YIL VE BU YIL FİYATLARININ LİSTESİ
--ÜRETİCİ ERSİN DEMİR RÖP

( BURSA ) - Gübre ve ilâca yüzde yüz zam geldi, çiftçi isyan etti BURSA

- Gübre ve tarım ilâcı fiyatlarına bir yılda yüzde yüz zam geldiğini ileri süren çiftçiler tepkili. Bursalı çiftçiler, gübre ve ilâç fiyatlarına yüzde yüz zam geldiğini söyledi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde çiftçilik yapan Ersin Demir, geçen yılki gübre fiyatlarıyla bu yılki gübre fiyatlarını elindeki listeden tek tek gösterdi. Fiyatların bir yılda ikiye katlandığını ifade eden Ersin Demir, “Geçtiğimiz yıl 50 kiloluk üre gübresi 67 liradan satılırken bu yıl 103 lira. 50 kiloluk şeker gübresi 35 liradan satılırken, bu yıl 65 lira. Aynı şekilde 50 kiloluk 18.46 gübresi 2017 yılında 89 liradan satılırken, bu yıl ise 170 liradan satılmakta. Liste bu şekilde uzayıp gidiyor. Damlama sulama hortumları var. Bir top hortum 3 dönüm araziye yetiyor. Geçtiğimiz yıl bir topu 300 liraydı. Bu yıl ise 450 lira. Mazot geçtiğimiz yıl ağustos ayında 5.02 liraydı, şimdi ise 6.28 kuruş. Bu yıl ben bir dönüm domates tarlasına 2 bin lira masraf yaparken, önümüzdeki sezon için bu fiyatlar durduğu sürece benim masrafım 4 bin lira. Bu fiyatlar bu şekilde devam ederse önümüzdeki sezon birçok kimse gübre atamaz duruma gelecek” dedi.

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