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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gübre deposunda yangın - BİLECİK

Gübre deposunda yangın - BİLECİK

- Yangın anından görüntü - İtfaiyenin müdahalesinden detaylar - Depo sahibi İsa Öztürk'ten röportaj - Genel detaylar Bilecik 'te gübre deposunda yangınBİLECİK (AA) - Bilecik 'te, bir gübre deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, Bilecik Hürriyet Mahallesi Sanayi 5 Sokak üzerinde bulunan İsa Öztürk'e ait gübre deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.İtfaiyenin müdahalesi esnasında yan taraftaki mermer atölyesine sıçrayan yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.Depoda tarım ürünleri, zirai gübre ve ilaç olduğunu kaydeden İsa Öztürk, "Haberi duyar duymaz olay yerine geldim. İtfaiyemiz sağolsun. Olay yerine benden önce yetişmiş." dedi.

Tarım Gübre Yangına Müdahale Trol 

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