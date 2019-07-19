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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Gübre çukuruna düşen eşekler kepçeyle kurtarıldı

Gübre çukuruna düşen eşekler kepçeyle kurtarıldı

Eşekleri kurtarma çalışmaları

Kepçe Operatörü Gübre Irak 

-Eşeklerin kurtarılması
-Eşeklerin uzaklaşması

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, başıboş dolaşırken ahır kenarında bulunan gübre çukuruna düşen 2 eşek, itfaiye erleri ve kepçe operatörünün gayretleri sonucunda kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre; Seydikemer ilçesine bağlı Gerişburnu Mahallesinde, ahır kenarında bulunan gübre çukuruna düşerek gömülmek üzere olan 2 eşeği gören vatandaşlar, sıcaktan bunalmış ve boğulmak eşeklere serinlemeleri için elleriyle su verirken; bir yandan da yetkililerden yardım istedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri ve Seydikemer Belediyesine bağlı ekipler, olay yerine giderek ortaklaşa çalışma başlattı. Kepçe yardımıyla gübre çukurunun boşaltılmasından sonra itfaiye erleri, halatla eşekleri bağladı. Gübre çukuru içerisinde can çekişen ve bitkin halde bulunan iki eşek, kepçenin de yardımıyla desteklenerek çukurdan çıkartıldı. Eşekler vatandaşlarında yardımıyla olay yerinden uzaklaştırılarak doğal yaşam ortamına bırakıldı.
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