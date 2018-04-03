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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
GTO seçimleri başladı

GTO seçimleri başladı

oy kullanmadan detay

Meclis Başkanı Başkan Adayı Oy Kullanımı Meclis Üyesi Beraberlik 

-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep Ticaret Odasında komite üyeleri ve meclis üyeleri seçimi başladı.
İş dünyasının aylardır beklediği seçimler sabah 09.00 itibariyle GTO binasında başladı.
İş dünyasından yoğun ilgi gören seçimlerde, 12 bin 280 üyenin oy kullanması bekleniyor. Önceki seçimlere göre meclis üyesi ve komite üyesi sayısında artış yaşanırken, yeni meclis üyesi sayısı 105, komite üye sayısı da 251 oldu. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, rakibi Mehmet Hilmi Teymur ile sandık başına giderek, birlikte oy kullandı. İki başkan adayı da birlik ve beraberlik mesajı verdi. Seçimler kapsamında oy kullanımı devam ediyor. Yeni seçilen meclis ve komite üyeleri, 1 hafta sonra yönetim kurulu başkanı ve meclis başkanını belirleyecek.
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