( GAZİANTEP )- Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu:“Önümüzdeki dönemde çıtayı daha da yükseltmeye azimliyiz”- Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu:“Gaziantep’e yeni bir ivme kazandırabilmek için çalışmaya devam edeceğiz” GAZİANTEP



- Gaziantep Sanayi Odası’nda (GSO), Meslek Komitesi ve Meclis Üyelikleri seçimi başladı.

GSO hizmet binasında gerçekleştirilen seçimde, Oda’nın 4 bin 400’e yakın üyesi, 2018-2022 yıllarında Gaziantep ve Türkiye sanayisine yön verecek yönetim kadrosunu seçmek için sandık başına gitti. Saat 09.00’da başlayan seçimde sanayiciler, 27 meslek grubunda 157 Meslek Komitesi üyesini ve 65 Meclis Üyesini seçecek. Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, 12’inci Grup olan, Tekstil Ürünleri, Kumaş ve İplik Boyama, Terbiye, Ev Tekstili, Battaniye Çuval İmalatı meslek komitesinden, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da 10 Nolu ‘’Pamuk Elyafının Bükülmesi ve Pamuk İpliği İmalatı’’ meslek komitesinden oyunu kullandı. Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu GSO’nun her zaman Türkiye’ye örnek olacak şekilde etik, centilmence, herkesin birbirine saygılı olduğu seçimleri yaptığını ifade eden Meclis Başkanı Topçuoğlu, “Bugün de huzurlu bir ortamda seçimimizi yapıyoruz. İnşallah bu seçimlerde verimli bir şekilde sonuçlanır. Şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Topçuoğlu, GSO’nun vizyonunun her zaman hem Gaziantep hem de ülkemiz ekonomisi için çok başarılı projeler üretmek olduğunu belirterek, “Biz daima yatırımların önünü açan bir yapı içinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu dönemde de çıtayı daha da yükselterek heyecanla daha güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Topçuoğlu, "Afrin ve Zeytin Dalı operasyonu biz gösterdi ki eğer ülkemiz sanayide üretimde AR-GE ve tasarımda inovasyonda güçlü ise biz bölgenin güçlü ekonomisi, güçlü ülkesi olabiliriz. Bunun içinde sanayimizin güçlü olması lazım. Bu bilinçle bu heyecanla GSO kentimize ve ülkemize örnek olarak başarılarını sürdürmek üzere yoluna devam edecek" şeklinde konuştu.

"Çıtayı yukarı çıracağız" GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da açıklamasında, birlik ve beraberlik ortamında seçimleri yaptıklarını, göreve gelecek sanayicilerle birlikte Gaziantep’e hizmete devam edeceklerini belirterek, "Bundan sonraki dönemde çıtamızı daha yukarı çıkarmak için çalışacağız’’ ifadelerine yer verdi. Seçime katılanlara başarılar dileyen Konukoğlu, “Önemli olan buralarda görev aldıktan sonra Gaziantep’te birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaların devam ettirilmesidir” temennisinde bulundu. Konukoğlu, GSO olarak hem değişimin hem de yeniliklerin peşinden koşan bir oda olduklarına vurgu yaparak, seçimin bütün sanayicilere, bütün meclis üyelerine ve yeni görev alacak bütün başkanlara hayırlı uğurlu olmasını diledi. Allah ülkenin yolunu açık etmesini dileyen Konukoğlu, şöyle konuştu: "Ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz. Biz ülke olarak birbirimize sıkıca sarılırsak, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Biz inanıyoruz ki, bugüne kadar sanayi odamızda görev almış bütün meclis üyelerimiz, oda başkanlarımız bu ülke için çalıştılar. Biz de, bundan sonra da görev alacak bütün meclis üyelerimiz, oda başkanlarımız ve yönetim kurulumuz ile aynı hırs ve azim ile çalışmaya devam edeceğiz." “Yeni bir ivme kazandırabilmek için çalışmaya devam edeceğiz” Yeni dönemde aynı anlayışla yollarına devam edeceklerini dile getiren Konukoğlu, “Yeni seçimle birlikte Gaziantep’te mutlaka farklılıklar olacaktır. Bunun neticesinde de şehrimize yeni bir ivme kazandırabilmek, ihracatın önünü daha fazla açabilmek ve teknolojiyi farklılaştırabilmek için çaba sarf edeceğiz. Sanayimizde 4.0’a koştuğumuz dönemde çalışmalarımızı bu yönde hızlandırmalıyız. Elimizden gelen tüm mücadeleyi bu alanda vermeye hazırız. Önümüzde Şahinbey-Polateli Organize Sanayi Bölgesi ve Hassa-Dörtyol Tünel Projesi’nin ihalesi var. Bu iki proje Gaziantep’in büyüme ivmesine daha çok katkı sağlayacak. Ben bu ülkeye ve bu şehre inanıyorum. Bu ülkenin her taşı her toprağı Gaziantepliler için altından da kıymetli. Çünkü bu topraklarda, bu taşlarda şehitlerimizin kanı var. Bunun kıymeti paha biçilemez. Buradan tüm dünyaya iletiyorum, insanlık farklılaştırılmak için değil, birleştirmek için vardır. Bu ülke ilelebet payidar kalacağını ve hiç kimsenin bu ülkeye gücünün yetmeyeceğini bildirmek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Meclis başkanı Mustafa Topçuoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu seçime katılan sanayicileri sandık başlarında ziyaret ederek başarılar dilediler. (BB-SD-Y)