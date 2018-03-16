GSM şirketi yöneticisine silahlı saldırının failleri adliyeye sevk edildi

-Bir zanlının “saldırıyı ben yapmadım” demesi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da, bir GSM şirketinin Genel Müdür Yardımcısı M.R'ye silahlı saldırı düzenledikleri ileri sürülen 3 zanlı, bu sabah adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, M.R., önceki gün sabah saatlerinde Kemerburgaz’daki evinden Maslak’taki iş yerine gitmek üzere aracıyla yola çıktığı sırada, Atatürk Sanayi Sitesi kavşağında silahlı saldırıya hedef olmuş, R.'nin içinde bulunduğu araca 3 kurşun isabet etmişti. M.R saldırıyı yara almadan atlatırken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda Ş.S. ve olayda birlikte hareket ettiği Y.Ç. ile Y.A. adlı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri ileri sürülen 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Saldırının, sözleşmesi iptal edilen taşeron firmaya mensup kişilerin gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

