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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
GSM operatörü mağazasındaki hırsızlık - SAKARYA Haberi

GSM operatörü mağazasındaki hırsızlık - SAKARYA Haberi

- Şüphelilerin emniyet müdürlüğünden adliyeye sevki - Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 7 şüpheliden 2'si daha yakalandıSAKARYA (AA) - Sakarya 'da GSM operatörü mağazasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 7 şüpheliden 2'si daha yakalandı, gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesindeki GSM operatörü mağazasından cep telefonu ve dizüstü bilgisayar hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine başlattığı çalışma kapsamında İstanbul'da operasyon düzenledi.
Operasyonda E.C.P. (24) ve F.K. (20) gözaltına alınarak Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne getirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce gözaltına alınan B.Y. (27) ve E.E. (22) ile adliyeye sevk edildi.Ekiplerin, diğer 3 zanlıyı yakalamak için çalışmaları sürüyor.Önceki gün Adapazarı ilçesindeki GSM operatörü mağazasından cep telefonu ve dizüstü bilgisayar hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin Sakarya 'ya İstanbul'dan geldiklerini tespit etmiş, kente gelerek keşif yapan zanlıların, İstanbul'dan kiraladıkları otomobilin plakasını, benzer otomobilin plakasını çalarak değiştirdiğini belirlemişti.Hırsızlıktan suç kaydı bulunan 7 şüphelinin kimliklerini tespit eden ekipler, önceki gün şüphelilerden B.Y. (27) ve E.E'yi (22) düzenledikleri operasyonla yakalamıştı.

Güvenlik Kamerası Dizüstü Bilgisayar Emniyet Müdürlüğü Cep Telefonu Polis Ekipleri 

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