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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
GSM bayiinde 2 kişiyi öldüren sanık: 'Ben suçsuzum, haklıyım, cezam neyse razıyım'

GSM bayiinde 2 kişiyi öldüren sanık: 'Ben suçsuzum, haklıyım, cezam neyse razıyım'

-Arşiv Görüntü-

( BURSA -ÖZEL) GSM bayiinde 2 kişiyi öldüren sanık: "Ben suçsuzum, haklıyım, cezam neyse razıyım"- Telefon bayiindeki cinayetin katil zanlısı "suçsuzum" dedi BURSA

Müebbet Hapis Sanık Avukatı Bilirkişi Raporu Alacak Verecek Meselesi Katil Zanlısı 


- Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden baba oğlu öldüren sanık, duruşmada "Suçsuzum, haklıyım, cezam neyse razıyım" dedi.
Olay Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Eski ortaklar arasında çıkan kavgada Nedim Vural Bayar(40), Murat Yenikapı'yı (43) tabancayla vurarak öldürdü, Baba Abdullah (53) ve oğlu Abdurrahman Yenikapı'yı da (22) yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi ile yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından silahıyla birlikte yakalandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdullah Yenikapı ise 10 gün sonra hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan ve hakkında 3 kere müebbet hapis istemiyle dava açılan Nedim Vural Bayar hakim karşısına çıktı. İfadesinde önceki ifadelerini tekrar eden sanık aralarında alacak verecek yüzünden tartışma çıktığını olay günü herhangi bir suçunun olmadığını incelenmek üzere adli emanette duran telefonunun kendisine verilmesi halinde susuzluğunu kanıtlayacağını iddia ederek, "Suçsuzum, haklıyım ve mahkemenin bana vereceği her türlü cezaya razıyım. Telefonumda benim kanıtlarım var, resimler, mesajlar olduğu gibi duruyor. Ben bu işyerini devraldım, onlar bana önce dışarıda görüşelim dedi fakat ben dışarıda değil iş yerinde görüşmek istedim. İçeride çalışanlarım olduğu için de onları alt kata bodruma indirip orada konuşmak istedim. Merdivenlerde bana gülerek 'Şerefsiz seninle mi uğraşacağız' deyince sinirlenip mermileri boşalttım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten yapmadım, suçsuzum ve haklıyım" dedi.
Duruşmada bilirkişi raporunu inceleyen sanık avukatı, raporda bir takım çelişkilerin olduğu, rapora göre sanığın Erikli'de bulunan evinden Kent Meydanı'ndaki iş yerine 45 saniyede geldiğini böyle bir şeyin mümkün olmadığını ve raporun yeniden hazırlanmasını talep etti. Mahkeme heyeti talebi kabul ederek HTS kayıtlarının yeniden incelenmesi, eksik evrakların giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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