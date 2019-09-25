Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gruplar Türkiye Boks Şampiyonası Konya'da başladı

Gruplar Türkiye Boks Şampiyonası Konya'da başladı

Seremoniden görüntü

Dera Gesi Şampiyon Milli Sporcu Allah 

-Hakem yemini
-Müsabakalardan görüntü
-Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile röportaj
-Genel ve detaylar

- KONYA

- Türkiye Boks Şampiyonası'nın ilk aşaması olan gruplar müsabakaları Konya'da başladı.
Türkiye Boks Şampiyonası'nın ilk aşaması olan 1. ve 2. grup mücadeleleri, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılan seremoniyle başladı.
Müsabakalara 1. grupta 27 il 92 sporcu, 2. grupta 27 il 84 sporcu olmak üzere toplamda 54 ilden 176 sporcu katılıyor. Sporcular Türkiye Şampiyonası öncesi yapılan bu turnuvada derece elde edebilmek için eldiven taktı. Gruplar müsabakasında her sıkletten dereceye giren ilk 4 kişi Türkiye Şampiyonası'na giderek milli sporcu olmak için ter dökecek. Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler ise, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak. "54 şehrin seçmelerini burada yapmaya karar verdik" Müsabakaları izlemeye gelen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, federasyon olarak Türkiye Şampiyonası öncesi birkaç yıldır böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi.

Gözgeç, "Önce illerde bir şampiyona yapıyoruz, kendi arasında. Sonra il birincileri bölge ve grup dediğimiz şampiyonalara katılma hakkı elde ediyor. O bölgelerde, gruplarda yine birinci olanlar Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanıyor, her sıkletten 4 kişi. Fakat biz şimdi Türkiye'yi 3 gruba böldük. 27 il 1. bölgede Marmara, 27 il 2. bölgede Orta Anadolu ve 27 il 3. bölgede Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere 81 ili ayırmış olduk. Her bölgede ayrı ayrı şampiyona oluyor. Konyamız Türkiyemizin gözde bir şehri olduğu için hem sanayisiyle hem turizmiyle hem Mevlana Hazretleriyle hem Türkiye'nin jeopolitik olarak önemli bir yerinde olması, kendi insanlarıyla birçok hususiyeti barındıran güzel bir şehrimiz. Biz de burada bir bölgeyi değil de iki bölgeyi birden yapalım dedik. 1. ve 2. bölge, yani 54 şehrin seçmelerini burada yapmaya karar verdik. Bugün de turnuvalar burada başladı.
İnşallah kazasız belasız bir grup şampiyonası yapmış oluruz" ifadelerini kullandı. Sporcular 28 Eylül Cumartesi gününe kadar 1. ve 2. grupta olmak üzere mücadele edecek. 3. grup müsabakaları 7-12 Ekim tarihleri arasında Erzincan'da, Türkiye Boks Şampiyonası ise 27 Aralık tarihinde Erzurum'da gerçekleştirilecek.
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı